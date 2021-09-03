Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti
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Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti

Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Antalya'da tek katlı metruk evin yanında 30 yaşlarında bir erkeğin cesedi bulundu.

Antalya'da tek katlı metruk evin yanında 30 yaşlarında bir erkeğin cesedi bulundu. Gencin uyuşturucu kullandığı ihtimali üzerinde durulurken, polis olay yerindeki ekmekleri üzerine basılmaması için tek tek elleriyle toplayıp bir kenara koydu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'taki tek katlı metruk evin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kişinin öldüğünü tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise cesedin yanında bir adet şırınga tespit etti. Polis incelemelerini sürdürürken, şahsın kimliğinin tespiti için bazı mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu.

Polisin ekmek hassasiyeti

Olay yerindeki çalışmalar devam ederken, yerde ekmek parçalarını gören polis memurları, ekmekleri üzerine basılmaması için tek tek elleriyle toplayıp bir kenara koydu. Polisin bu davranışı çevredekilerin takdirini kazandı.

Adının Mehmet olduğu öğrenilen kişiye ait ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti
Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti
Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti
Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti
Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti
Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti
Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti
Son dakika haberi: Şüpheli ölüm olayında inceleme yapan polisin ekmek hassasiyeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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