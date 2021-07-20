Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler devriye gezdi
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Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler devriye gezdi

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sultanahmet meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde devriye gezdi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sultanahmet meydanı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde devriye gezdi.

Biri kadın 2 kişiden oluşan atlı polis ekibine vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Bazı turistler, Fırtına ve İmre isimli polis atlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı Birlik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Merve Geyik, özel eğitimli atların, halkın güvenini ve huzurunu sağlamak için yetiştirdiğini belirterek, "At, Türk'ün kanadıdır. Biz de bunu devam ettiriyoruz ve bundan gurur duyuyoruz." dedi.

Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler devriye gezdi
Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler devriye gezdi
Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler devriye gezdi
Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler devriye gezdi
Sultanahmet Meydanı'nda atlı polisler devriye gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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