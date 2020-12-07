Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
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Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı

07.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:35

Edinilen son dakika haberine göre - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı Elazığ'da bir şahıs sosyal medyadan tartışıp iş yerine çağırdığı kadın ve yanındakilere sokakta kurşun yağdırdı.

- Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs sosyal medyadan tartışıp iş yerine çağırdığı kadın ve yanındakilere sokakta kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Fethi Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.S. ile D.S. sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından şahıs kadını konuşmak için sokak üzerinde bulunan marketine çağırdı. D.S. yanına 3 kişiyi de alarak çağırdığı markete doğru gitti. A. S'de marketin dışına çıkarak tabanca ile kadına ve yanındakilere ateş etti. Kadın, bacaklarından yaralanırken yanındakiler yara almadan kurutuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı
Son dakika haberleri | - Sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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