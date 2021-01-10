Son dakika haberi: Solunum sıkıntısı yaşayan hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi
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Son dakika haberi: Solunum sıkıntısı yaşayan hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

10.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:18
Son dakika haberi: Solunum sıkıntısı yaşayan hasta hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Son dakika haberi... Mersin'de solunum sıkıntısı yaşayan bir hasta, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Mersin'de solunum sıkıntısı yaşayan bir hasta, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin'de tedavi gören kronik hastalığı bulunan Halit Çortul'un (49) Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Hava ambulansı ile önce Kayseri'ye getirilen Çortul, burada Ankara'dan gelen hava ambulansına nakledildi.

Çortul'un Ankara Şehir Hastanesine kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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