Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - Beşiktaş ve Dolmabahçe'de denetim
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - Beşiktaş ve Dolmabahçe'de denetim

22.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:33

Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - Beşiktaş ve Dolmabahçe'de denetim
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - Beşiktaş ve Dolmabahçe'de denetim
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - Beşiktaş ve Dolmabahçe'de denetim
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - Beşiktaş ve Dolmabahçe'de denetim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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