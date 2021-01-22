Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması - Beşiktaş ve Dolmabahçe'de denetim
22.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:33
Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri denetim yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut