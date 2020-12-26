Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması

26.12.2020 01:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:32

Son dakika haberi: Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Kent merkezinde oluşturulan denetim noktalarında görevli polis ekipleri, araç ve yayaları denetlerken, Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin azaldığı gözlendi.

Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 01:32:27. #1.15#
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