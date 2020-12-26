Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
26.12.2020 01:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:32
Son dakika haberi: Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.
Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.
Kent merkezinde oluşturulan denetim noktalarında görevli polis ekipleri, araç ve yayaları denetlerken, Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin azaldığı gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan