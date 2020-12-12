Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması

12.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:09

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy'deki sahil ve meydanlarda sakinlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy'deki sahil ve meydanlarda sakinlik hakim oldu.

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlaması
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