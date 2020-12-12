Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy'deki sahil ve meydanlarda sakinlik hakim oldu.