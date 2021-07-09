Son dakika haberi | Sivas'ta trafik kazası 4 yaralı
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Son dakika haberi | Sivas'ta trafik kazası 4 yaralı

Son dakika haberi | Sivas'ta trafik kazası 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya Karayolu Sivas'ın Gürün İlçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Malatya istikametine giden B.Ç. (64) yönetimindeki 34 BA 8321 plakalı Citroen marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Sürücü ve araçta bulunan Ç.K. (74), G.Ç.(11) ve S.Ç.(31) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan B.Ç. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Son dakika haberi | Sivas'ta trafik kazası 4 yaralı
Son dakika haberi | Sivas'ta trafik kazası 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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