Son dakika haberi: Sivas'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
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Son dakika haberi: Sivas'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Son dakika haberi: Sivas'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İ.K. (35) yönetimindeki 58 BY 264 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, Mimar Sinan Mahallesi 16. Sokak'ta marketten alışveriş yaptıktan sonra evine döndüğü öğrenilen Leyla Yıldırım'a (51) çarptı.

Ağır yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çöp kamyonu şoförü İ.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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