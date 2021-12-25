Son dakika haberi | Sivas'ta altın madeninde korkunç kaza

KANGAL, SİVAS (İHA) - Sivas'ta, Koç holdinge bağlı Demir Export isimli firma tarafından işletilen altın madeninde yaşanan kazada bir işçinin eli koptu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Eğricek köyü yakınlarında bulunan altın madeninde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası İsa Gökpınar (30) bant tamburuna kolunu sıkıştırdı. Feci şekilde yaralanan işçiye ilk müdahale arkadaşlarından geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Eli makineye sıkışarak kopan işçi ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs Sivas Cumhuriyet Üniversite Hastanesine nakledildi. Kopan eli yerine dikilemeyen işçi Malatya'ya sevk edildi. Ağır yaralanan işçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. - SİVAS

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