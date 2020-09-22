Son dakika haberi! Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı Son dakika haberi: SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı Türkmenler köyü koronavirüs vakaların artması nedeniyle sosyal izolasyonun sağlanması için karantinaya alındı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı Türkmenler köyü koronavirüs vakaların artması nedeniyle sosyal izolasyonun sağlanması için karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak için ilimiz Suşehri ilçesi Türkmenler köyü, İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT