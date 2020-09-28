Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

28.09.2020 07:02 | Son Güncelleme: 28.09.2020 07:24
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA ŞİŞLİ'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA ŞİŞLİ'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde çıkan kavgada bir kişi, börekçi dükkanından aldığı bıçakla yabancı uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. 

 

Olay, saat 06: 00 sıralarında Gülbalar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan Serçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre biri Türk, 3'ü yabancı uyruklu kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Galata Deresi Caddesi'nde bulunan börekçi dükkanına giren yabancı uyruklu bir kişi, tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarı çıktı.  DEFALARCA BIÇAKLAMIŞBıçağı alarak dükkandan çıkan saldırgan, Serçe Sokak'a doğru koştu. Ardından da, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiyi defalarca bıçakladı. Yaralanan yabancı uyruklu kişi yere düştükten sonra ise saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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