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Son dakika haberi: Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şenoba beldesine bağlı Demir Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen S.A. idaresindeki ticari taksi, tali yoldan ana yola çıkarken bu sırada seyir halinde olan tır ile çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada

Son dakika haberi: Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada

Son dakika haberi: Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada

Son dakika haberi: Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada
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