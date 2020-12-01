Son dakika haberi: Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanmasına başlandı
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Son dakika haberi: Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanmasına başlandı

01.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:35
Son dakika haberi: Sinema oyuncusu Nilüfer Aydan'ın

Son dakika gündem haberi: "Nilüfer Aydan" adıyla tanınan sinema oyuncusu Aydan Canbula'nın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

"Nilüfer Aydan" adıyla tanınan sinema oyuncusu Aydan Canbula'nın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aydan Canbula katıldı. Mağdur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.
Duruşmada savunması sorulan Canbula, şu an tansiyonunun yüksek olduğunu belirterek, savunmasını da kendisine atanacak avukat huzurunda yapmak istediğini söyledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılan olarak kabulüne karar verdi.
Sanık Canbula'nın talebi üzerine barodan bir avukat tayin edilmesi için işlem yapılmasına karar veren mahkeme, sanığa bir sonraki celse duruşmada hazır olması için ihtarda bulundu.
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Aydan Canbula'nın sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.
İddianamede, emniyet tarafından yapılan araştırma neticesinde sanığın Facebook isimli sosyal medya hesabı üzerinden Nilüfer Aydan kullanıcı adı ile 16 Temmuz 2016, 4 Nisan 2017, 7 Ekim ve 13 Haziran 2018 tarihlerinde çeşitli paylaşımlar yaptığı anlatılıyor.
Sanık Canbula'nın alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, sanığın, söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu, FETÖ/PDY övgüleri içeren her hangi bir paylaşımının olmadığını, bazı paylaşımları da yapıp yapmadığını hatırlamadığını, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken her hangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere yazdırdığını, suça konu paylaşımları da bu şekilde söz konusu gençlerin yazmış olabileceği yönünde beyanda bulunduğu ifade ediliyor.
İddianamede, sanık Aydan Canbula hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bilgisi veriliyor.
Sanık Canbula'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları Cumhurbaşkanı'nı tahkir kastı ile yaptığı belirtilen iddianamede, söz konusu paylaşımlarının düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydediliyor.
Aydan Canbula'nın bu şekilde üzerine atılı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu zincirleme şekilde işlediği aktarılan iddianamede, sanığın, 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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