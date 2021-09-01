Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Orhangazi-Yeniköy kara yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi'den Yeniköy istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Yıldırım (68) idaresindeki 16 R 8044 plakalı minibüs, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Hüseyin Işık (65) idaresindeki 16 VN 709 plakalı kamyona çarptı. Mustafa Yıldırım şoför kabininde sıkıştı. Minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bacağından hafif yaralanan ve yürüyerek ambulansa binen yaşlı adam Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. - BURSA

Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Sıkışan minibüs sürücüsünü itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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