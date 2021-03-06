Son dakika haberi! Siirt'te annesi emzirirken nefessiz kaldığı belirlenen bebek öldü
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Son dakika haberi! Siirt'te annesi emzirirken nefessiz kaldığı belirlenen bebek öldü

06.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:56
Son dakika haberi! Siirt'te annesi emzirirken nefessiz kaldığı belirlenen bebek öldü

Son dakika haberlerine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kaldığı belirlenen Suriye uyruklu bebek, hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada nefessiz kaldığı belirlenen Suriye uyruklu bebek, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Toytepe köyünde eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Suriye uyruklu Minar Dame, emzirdiği 5 aylık bebeği Nasır'ın bir süre sonra nefes alamadığını fark etti.

Bunun üzerine Dame, eşi Ahmet Dame ile bebeğini Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Nasır bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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