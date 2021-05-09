Son dakika haberi... Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
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Son dakika haberi... Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

Son dakika haberi... Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın erken müdahale ile söndürüldü.

Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın erken müdahale ile söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Koç idaresindeki içinde 2 yolcu bulunan 19 KK 454 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken yangın çıktı. Arka motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak çevredeki vatandaşların da yardımıyla ilk müdahaleyi yaptı ve yangını söndürerek otobüsünü tamamen yanmaktan kurtardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otobüste soğutma çalışması yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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