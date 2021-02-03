Son dakika haberi! Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yağışların ardından flamingo, ördek ve angutlarla şenlendi
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Son dakika haberi! Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yağışların ardından flamingo, ördek ve angutlarla şenlendi

03.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:21
Son dakika haberi! Seyfe Gölü Kuş Cenneti, yağışların ardından flamingo, ördek ve angutlarla şenlendi

Son dakika haberler: Kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle tamamen kuruyan, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, 7 ay sonra gelen yağışların ardından flamingo, martı, ördek ve angutlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle tamamen kuruyan, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti, 7 ay sonra gelen yağışların ardından flamingo, martı, ördek ve angutlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuş cennetinin, doğal sit alanı, tabiat koruma alanı ve Ramsar Sözleşmesi kararlarıyla koruma altında bulunan, dünyadaki önemli sulak alanlardan olduğunu söyledi.

Yağışların olmaması, havzasından alınan içme suyu ve kuraklığın etkisiyle geçen yıl temmuzdan itibaren gölün tamamen kuruduğunu belirten Çetiner, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla kuşlarımız da yoktu. Bu sene çok az bir yağışımız oldu ama gölümüzde tahmin edemeyeceğim miktarda su var. Göle gittiğiniz zaman flamingo, ördek, angut, martı seslerini duymak mümkün. Bu durum bizleri şimdilik mutlu ediyor. Çünkü tekrar havalar ısınıp buharlaşma başladığı zaman Seyfe Gölümüz yine kuruyacak. Maalesef yine kuşlarımız da olmayacak."

Çetiner, kuşların 4 göç yolundan birinin Seyfe Gölü üzerinden geçtiğini vurgulayarak, "Ortamı onlara düzgün hale getirirsek konaklıyor, dinleniyor, besleniyor ve yollarına devam ediyorlar. Ortam yoksa dinlenmeden yollarına devam ediyorlar. Çok az ve verimsiz bir yağış olmasına rağmen taban yapısından dolayı gölde yaklaşık yüzde 20 suyumuz var. İnşallah yağışlar böyle devam eder de kuşlarımızı gölümüzde görmeye devam ederiz." dedi.

Göle su girişinin sağlanması için bazı plan ve programlar uygulandığını ancak bunların yetersiz kaldığını dile getiren Çetiner, çalışmaların hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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