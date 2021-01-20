Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı
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Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı

20.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:50

Diyarbakır'da yanındayken kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın ölüm haberini alan Derman Bakır, hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip canına kıydı. Genç kızın, sevgilisinin çocukları ve yakınları tarafından hastanede tehdit edildikten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Diyarbakır'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ölüm haberini alan Derman Bakır'ın (25), hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son vermesinin ardından olayın detayları ortaya çıktı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNDE BİRLİKTELERMİŞ

Diyarbakır'da özel bir eğitim kurumunda rehber öğretmeni olan Derman Bakır'ın, dün gece saatlerinde Medeni Aykal ile görüştüğü ve bu sırada Aykal'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Bakır'ın, durumu sağlık görevlilerine bildirmesi ile olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aykal'ı özel hastane götürerek tedaviye aldığı ve hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

SEVGİLİSİNİN AİLESİ İLE HASTANEDE TARTIŞMIŞ

Aykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınları hastaneye geldi. Hastanede Derman Bakır ile karşılaşan Aykal'ın çocukları ve yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Hastane çalışanları Bakır'a yapılan tehditlerin ardından genç kadını başka bir kata götürdü.

YAKINLARINI GÖRÜNCE TETİĞE BASTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu sırada Bakır, kendisinde bulunan Aykal'ın cep telefonunu hastane çalışanlarına teslim edip ailesine verilmesini istedi. Cep telefonunu alan hastane çalışanları, emaneti Aykal'ın yakınlarına getirdi. Yakınları, hastane çalışanlarına Bakır'ın hangi katta olduğunu sorması üzerine yanıt alamayınca ısrarlarını sürdürdü. Yoğun ısrar üzerine hastane çalışanları, Derman Bakır'ın bulunduğu katı söyledi. İddiaya göre, Aykal'ın yakınlarını katın koridorunda gören Bakır, tabancayla intihar etti.

Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (16)
OSMAN: Allah akıl fikir versin de bu arkadaş silahı nereden bulmuş ve neden taşıyor ?Emniyet güçlerinin bununla ilgili bir işlem yapması gerekiyor
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AO: Ablacım silahın ne işi var sende ya. Allah rahmet eylesin
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BOZKIRLI: Genç bir kadının çantasında silahın ne işi var iyi bari sağlık çalışanlarını vurmamış kendini vurmuş
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