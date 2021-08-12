Son dakika haberi! Selim'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika habere göre Selim'de bir kişi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Selim'de bir kişi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Kars'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde meydana geldi. Köyde bakkal işleten H.A. bakkal dükkanından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, dükkan içerisinde bir kişinin yerde yattığını gördüler. İçeri giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde H.A.'nın bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak bir takım incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından H.A.'nın cesedi ambulansa koyularak otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı