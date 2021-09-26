Son dakika haberi... Selçuklu'da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Selçuklu'da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Selçuklu'da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler dış mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları yaparak, dış mahallelerin yollarını modern bir görüntüye dönüştürüyor.

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler dış mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları yaparak, dış mahallelerin yollarını modern bir görüntüye dönüştürüyor.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra dış mahallelerde de asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dış mahallelerde sıcak asfalt ve soğuk asfalt çalışmaları yaparak mahallelerin yollarını modern bir görüntüye kavuşturdu. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başarakavak Mahallesi, Bağrıkurt Mahallesinde mahalle içinde sıcak asfalt çalışması yapılırken, Dağdere, Meydan, Çaldere ve Kınık mahallelerini birbirine bağlayan yollarda sıcak asfalt, Tepekent, Yükselen mahalleleri arası ise soğuk asfalt kaplaması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilerleyen dönemde ise Sulutaş, Tatköy arasındaki bağlantı yolunu da sıcak asfalt çalışması yapmayı planlıyor. Selçuklu Belediyesi 2021 yılı hizmet planlaması kapsamında dış mahalleler için belirlediği asfaltlama hedefine ulaştı. Ekipler şuana kadar 105 bin m sıcak asfalt, 620 bin 700 metrede soğuk asfalt serimi gerçekleştirdi. Mevsim koşulları elverdiği sürece çalışmalarına devam edecek olan ekipler kalan dış mahalle bağlantı yollarının tamamına 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyor.

"Dış mahallelerimize ulaşım daha kolay olacak"

Dış mahallelerin ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Dış mahallelerimizde yollarımızı hem modern bir görünümüne kavuşturduk hem de dış mahallelerimize ulaşımı kolaylaştırmış olduk. Şehir merkezinde hemşehrilerimiz hangi hizmeti alıyorsa taşra mahallelerimiz de aynı hizmeti alması noktasında çalışmalarımız sürüyor. Yollarımız bu anlamda hizmeti götürme noktasında kolaylık sağlayacaktır. İnşallah önümüzdeki yıl da bu çalışmaları sürdürerek diğer mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz" dedi. - KONYA

Son dakika haberi... Selçuklu'da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği

Son dakika haberi... Selçuklu'da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Muharrem İnce Adnan Menderes Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülben Ergen Seda Sayan Kerem Kamışlı Burak Yamantürk
Spor Namaz Vakitleri Muslera Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Selçuklu'da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:31:59. #1.17#