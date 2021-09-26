Son dakika haberi... Selçuklu'da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler dış mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları yaparak, dış mahallelerin yollarını modern bir görüntüye dönüştürüyor.

Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra dış mahallelerde de asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dış mahallelerde sıcak asfalt ve soğuk asfalt çalışmaları yaparak mahallelerin yollarını modern bir görüntüye kavuşturdu. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başarakavak Mahallesi, Bağrıkurt Mahallesinde mahalle içinde sıcak asfalt çalışması yapılırken, Dağdere, Meydan, Çaldere ve Kınık mahallelerini birbirine bağlayan yollarda sıcak asfalt, Tepekent, Yükselen mahalleleri arası ise soğuk asfalt kaplaması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilerleyen dönemde ise Sulutaş, Tatköy arasındaki bağlantı yolunu da sıcak asfalt çalışması yapmayı planlıyor. Selçuklu Belediyesi 2021 yılı hizmet planlaması kapsamında dış mahalleler için belirlediği asfaltlama hedefine ulaştı. Ekipler şuana kadar 105 bin m sıcak asfalt, 620 bin 700 metrede soğuk asfalt serimi gerçekleştirdi. Mevsim koşulları elverdiği sürece çalışmalarına devam edecek olan ekipler kalan dış mahalle bağlantı yollarının tamamına 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyor.

"Dış mahallelerimize ulaşım daha kolay olacak"

Dış mahallelerin ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Dış mahallelerimizde yollarımızı hem modern bir görünümüne kavuşturduk hem de dış mahallelerimize ulaşımı kolaylaştırmış olduk. Şehir merkezinde hemşehrilerimiz hangi hizmeti alıyorsa taşra mahallelerimiz de aynı hizmeti alması noktasında çalışmalarımız sürüyor. Yollarımız bu anlamda hizmeti götürme noktasında kolaylık sağlayacaktır. İnşallah önümüzdeki yıl da bu çalışmaları sürdürerek diğer mahallelerimizin yollarını yenileyeceğiz" dedi. - KONYA