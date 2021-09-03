Son dakika haberi | Selçuk Üniversitesi öğrencileri kampüslerini müzikle tanıtıyor

Son dakika gündem haberi... Selçuk Üniversitesi öğrencileri, hazırladıkları müzikli videolarla hem kampüsleri Alaeddin Keykubat'ı tanıtıyor hem de salgın dolayısıyla veya mezun olarak kampüsten uzak kalan öğrencilere anılarını tazeleme fırsatı sunuyor.

Selçuk Üniversitesi öğrencileri, hazırladıkları müzikli videolarla hem kampüsleri Alaeddin Keykubat'ı tanıtıyor hem de salgın dolayısıyla veya mezun olarak kampüsten uzak kalan öğrencilere anılarını tazeleme fırsatı sunuyor.

Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Uygulama biriminde staj yapan öğrenciler tarafından hazırlanan "Kampüsten Sesler" videolarında, enstrümanlardan çıkan seslere geniş sosyal olanaklara sahip Alaeddin Keykubat Kampüsü'nden görüntüler eşlik ediyor.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin icra ettiği eserlerle çekilen mini kliplerde, beğenilen şarkı ve türküler seslendiriliyor.

Programın amacını anlatan Selçuk Üniversitesi öğrencisi ve program yapımcısı Esra Neşeli, "Bu videoları hazırlarken Selçuk Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenci arkadaşlarımıza üniversitemizin kampüsünü göstermek istedik. Bunun yanında mezun olan öğrenci arkadaşlar ya da uzaktan eğitim dolayısıyla kampüsü özleyenler için de müzik eşliğinde anılarını tazelemeyi hedefledik." diye konuştu.

Öğrencilerce hazırlanan, "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserinin seslendirildiği klipte, Konya kent merkezinden yaklaşık 20 kilometrelik hatla kampüse ulaşan tramvaydan, öğrencilerin vakit geçirip sosyalleştikleri alanlara çok sayıda görüntü yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin