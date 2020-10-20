Son dakika haberi | "Selam Tevhid'de kumpas" dava dosyasında mütalaa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | "Selam Tevhid'de kumpas" dava dosyasında mütalaa

20.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:07
Son dakika haberi |

Son dakika gündem haberi... "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

"Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaasının okunmasının ardından sanık ve avukatlar mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de, sanık ve avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

-Mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan mütalaada, sanıklardan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Emrullah Uslu ve Murat Çetiner hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında savunmalarının alınamadığı gerekçesiyle, yine haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ve Serdar Bayraktutan'ın henüz yakalanamadıkları ve savunmalarının alınamamış olması sebebiyle haklarındaki dosyanın ayrılarak, yeni bir esas numarası üzerinden yargılamanın devamına karar verilmesi istendi.

Sanıklardan eski emniyet müdürleri, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse ile Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Cem Akar, Gültekin Avcı ve Oktay Bulduk'un, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olmak", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Siyasal veya askeri casusluk", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Resmi belgede sahtecilik", "Suç uydurma", "Gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 46 yıldan 104'er yıla kadar hapsi istenen mütalaada, bu sanıkların üzerlerine atılı bazı suçları birden fazla kez işlemeleri nedeniyle cezalarda arttırım yapılması öngörüldü.

Mütalaada, aralarında sanıklardan Selman Yuyucu'nun da bulunduğu 59 sanığın ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Etmek", "FETÖ/PDY Silahı Terör Örgütü üyesi olmak", "Siyasi ve Askeri Casusluk", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek", Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Verilerin Kaydedilmesi" ve "Suç Uydurma " suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 81 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.

Sanıklardan Mehmet Şerif Güney ve Mustafa Büyükkarakurt'un, "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapislerine, diğer suçlardan beraatlerine karar verilmesi talep edilen mütalaada, sanık Feridun Turan'ın tüm suçlardan beraatine, yargılama aşamasında ölen sanık Bahadır Kıcır hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ercan Kesal İbrahim Tatlıses
Spor Babel Can Bartu Metin Oktay Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ekim İyi Parti Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | "Selam Tevhid'de kumpas" dava dosyasında mütalaa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 18:10:37. #1.14#
title