Son dakika haber... Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
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Son dakika haber... Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Abacı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle OGM işçileri ormanlık alanda mahsur kaldı.

Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle OGM işçileri ormanlık alanda mahsur kaldı. İşçiler, ekiplerin çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı, Belemedik, Bürücek ve Akçatekir bölgelerinde sabah başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde şiddetini arttırınca sel meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı dikim işçileri, Bürücek Yaylası'nda ağaç dikimi yaptığı sırada oluşan sel sonucunda ormanlık alanda mahsur kaldı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı CANKUR ile AFAD ekibi bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan işçiler yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Allah'ım daha büyük afetten muhafaza buyursun. Öğlen başlayan yağmur Pozantı Bürücek Yaylamızda ciddi hasara yol açtı. Pozantı Belediyesi olarak elimizdeki imkansızlıklara rağmen var gücümüzle Ekiplerimiz sahada yolları açmaya çalışıyor" dedi.

Son dakika haber... Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Son dakika haber... Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Son dakika haber... Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Son dakika haber... Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Son dakika haber... Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı
Son dakika haber... Sel nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Abacı

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