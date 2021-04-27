Son dakika haberi! ŞEHİT TEĞMEN KIVIK, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI-1
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Son dakika haberi! ŞEHİT TEĞMEN KIVIK, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yıldırım Harekatı Harekatı'nda, Nirvaseytü bölgesine araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenin ardından memleketi...

Yıldırım Harekatı Harekatı'nda, Nirvaseytü bölgesine araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.

Irak'ın Kuzeyindeki Nirvaseytü bölgesin yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytü bölgesinde araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Hakkari Üniversitesi Röktürü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Kıvık için dua okundu. Duanın ardından Şehit Teğgmen'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu. Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına gönderilen Şehit Kıvık'ın cenazesi, buradan da uçakla memleketi İzmir'e uğurlanacak.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER HAKKARİ,(DHA)-

Son dakika haberi! ŞEHİT TEĞMEN KIVIK, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI-1
Son dakika haberi! ŞEHİT TEĞMEN KIVIK, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI-1
Son dakika haberi! ŞEHİT TEĞMEN KIVIK, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI-1
Son dakika haberi! ŞEHİT TEĞMEN KIVIK, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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