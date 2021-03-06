Son dakika haberi | Şehit Piyade Uzman Çavuş Gül, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberlerine göre BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45) memleketi Amasya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45) memleketi Amasya 'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, dün askeri uçakla memleketi Amasya'ya getirildi. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül için bugün Doğantepe köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Gülüzar Gül, eşi Fadime Gül, şehidin çocukları Caner (17) ve Ceren Gül (14), şehidin 2 kardeşi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Erhan Demir, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı. Şehit babası Dursun Gül'ün ise daha önce vefat ettiği belirtildi.

Törende şehit Gül'ün eşi Fadime Gül ile çocukları Caner ve Ceren tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülüzar Gül ise tabutun önünde bulunan fotoğrafına sarılarak ağladı.

Doğantepe Köyü Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

- Amasya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER