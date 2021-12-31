GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı - Haberler
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GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya, GAP Havalimanında düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya, GAP Havalimanında düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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