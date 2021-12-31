GAZİANTEP - Şehit DSİ personeli Cihan Gökkaya memleketi Balıkesir'e uğurlandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya, GAP Havalimanında düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'e uğurlandı.
ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya, GAP Havalimanında düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'e uğurlandı.