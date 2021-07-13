Son dakika haberi... Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı
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Son dakika haberi... Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı

Son dakika haberi... Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in Ankara'daki baba ocağında hüzün hakim.Şehidin, Altındağ'ın Güneşevler Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla donatılan babaevinin önünde, Ankara Büyükşehir ve Altındağ belediyelerince taziye çadırı kuruldu.

Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in Ankara'daki baba ocağında hüzün hakim.

Şehidin, Altındağ'ın Güneşevler Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla donatılan babaevinin önünde, Ankara Büyükşehir ve Altındağ belediyelerince taziye çadırı kuruldu.

Şehidin ailesine taziye dilekleri iletiliyor. 112 Acil Sağlık ekipleri de şehidin babaevinde hazır bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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