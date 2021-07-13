Son dakika haberi... Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in babaevi Türk bayraklarıyla donatıldı

Son dakika gündem haberi... Hakkari'de, bir polis memurunun silahla şehit ettiği İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in Ankara'daki baba ocağında hüzün hakim.Şehidin, Altındağ'ın Güneşevler Mahallesi'nde Türk bayraklarıyla donatılan babaevinin önünde, Ankara Büyükşehir ve Altındağ belediyelerince taziye çadırı kuruldu.