Son dakika haberi... Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu

Son dakika haberi... Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in mezarında Kuran-ı Kerim okunup şehitler için dualar edildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in mezarında Kuran-ı Kerim okunup şehitler için dualar edildi.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik'i Bekbele Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Daha sonra anne Hatice Gedik ile şehidin mezarına giden güvenlik güçleri, şehidin mezarına da çiçek bıraktı.

Şehidin kabrinde uzman çavuş Halil İbrahim Koca tarafından Kuran-ı Kerim okundu, anne Hatice Gedik ve jandarma ekipleri de şehitler için dualar etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI
KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Mesut Özil Merve Çoban Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Şehit başçavuş Ferhat Gedik'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:23:54. #1.14#

title