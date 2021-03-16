Son dakika haberi! Şehit babasına devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Şehit babası Alaettin Tiftik'e devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Beypazarı Kaymakamlığında düzenlenen törende, devlet övünç madalyası ve beratını alan Tiftik, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bir değil, bin oğlum bu vatan ve devletim için feda olsun." ifadesini kullandı.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, tarafından dua yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak