Son dakika haberi! Şehit babasına devlet övünç madalyası ve beratı verildi
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Son dakika haberi! Şehit babasına devlet övünç madalyası ve beratı verildi

16.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:43
Son dakika haberi! Şehit babasına devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Şehit babası Alaettin Tiftik'e devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Şehit babası Alaettin Tiftik'e devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Beypazarı Kaymakamlığında düzenlenen törende, devlet övünç madalyası ve beratını alan Tiftik, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bir değil, bin oğlum bu vatan ve devletim için feda olsun." ifadesini kullandı.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, tarafından dua yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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