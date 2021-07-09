Son dakika haberi! Saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman'ın cenazesi 27 yıl sonra memleketi Kırşehir'e nakledildi

Son dakika haberleri: Türk Halk Müziği'nde derleyici kimliğiyle öne çıkan saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman'ın cenazesi, Çanakkale'den Kırşehir'e nakledildi.

Türk Halk Müziği'nde derleyici kimliğiyle öne çıkan saz ve söz sanatçısı Şemsi Yastıman'ın cenazesi, Çanakkale'den Kırşehir'e nakledildi.

Kent merkezindeki İmaret Camisi Mezarlığı'nda düzenlenen törende, 10 Temmuz 1994'te hayatını kaybeden Yastıman'ın cenazesinin nakli dolayısıyla tören düzenlendi.

Burada ayrılan alanda cenazesi defnedilen Şemsi Yastıman için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli halk ozanlarından Şemsi Yastıman'ın, Türk Halk Müziği ve Kırşehir'in tanıtımına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Yastıman'ın cenazesinin bugün Kırşehir'e nakledildiğini belirten Akın, şöyle devam etti:

"10 Temmuz 1923'te Kırşehir'de doğmuş ve bu topraklarda büyümüştür. Memleketin değişik yerlerinde yaşadıktan sonra, bundan 27 yıl önce, 10 Temmuz 1994'te doğduğu günde Çanakkale Lapseki'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve oraya defnedilmiştir. Kendisi 'Memleket Hasreti' şiirinde 'İmarette neslim Süleyman'ı aşk ile bağrıma basmak istiyorum.' dizeleriyle Kırşehir ve Şeyh Süleyman Türkmani'ye özlemini ifade etmiştir. Bu şiirindeki sözlerinden hareketle, ailesinin onayı da alınarak içinde bulunduğumuz imarette, Şeyh Süleyman Türkmani'nin yanı başında bağrına basmak üzere kabrini naklettik. Bugün defin merasimini gerçekleştirdik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun."

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Şemsi Yastıman'ın Türk Halk Müziği'ne derlemeci olarak büyük katkılar sunduğunu dile getirdi.

Aynı kültürün insanları olduklarını ve mahallede ona "Şemsi ağabey" diye hitap ettiklerini anlatan Ekicioğlu, "Şemsi ağabeyimiz, vefatından sonra eşinin isteğiyle Çanakkele'ye defnedilmişti. Ailesiyle yeniden görüşerek 'Memleket Hasreti' türküsündeki isteğini yerine getirmek bize düşüyordu. Biz de ailesiyle görüştükten sonra resmi kurumlarla da yazışarak naaşını Kırşehir'e getirdik. Bu, tarihi bir görevdi." diye konuştu.

Cenaze nakil törenine, söz ve saz sanatçısının oğlu Sinan Yastıman, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız