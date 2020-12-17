Son dakika haberi! Savunma Sanayii Başkanı Demir, Almanya Büyükelçisi Schulz ve Ateşe Jordan ile görüştü

Son dakika haberler: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz ve Ateşe Albay Dirk Jordan'ı makamında kabul etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz ve Ateşe Albay Dirk Jordan'ı makamında kabul etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Almanya Büyükelçisi Jurgen Schulz ve ve Ateşe Albay Dirk Jordan'ı makamında kabul etti.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı