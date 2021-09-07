Son dakika haberi | Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu
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Son dakika haberi | Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu

Son dakika haberi | Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MARDİN'in Savur ilçesinde eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle 27 yıl hapis yattıktan sonra geçen yıl şartlı tahliye olan, 4 gün önce de eşi Emine Pulent'i (61) öldürüp kaçan Abdulkadir Pulent (62), dağlık arazide, yanında av tüfeğiyle ölü bulundu.

MARDİN'in Savur ilçesinde eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle 27 yıl hapis yattıktan sonra geçen yıl şartlı tahliye olan, 4 gün önce de eşi Emine Pulent'i (61) öldürüp kaçan Abdulkadir Pulent (62), dağlık arazide, yanında av tüfeğiyle ölü bulundu. Pulent'in intihar ettiği ihmali üzerinde durduğu belirtildi.

Olay, 3 Eylül günü kırsal İçören Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i köyün dışında, kendilerine ait üzüm bağına götürdü. Pulent, burada tartıştığı eşi Emine Pulent'i öldürüp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bağda Emine Pulent'in cesedini buldu. Pulent'in cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i öldürüp 'Adam öldürme' suçundan 30 yıl ceza alan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 yıl önce de şartlı tahliye edildiği tespit edilen Abdulkadir Pulent'in yakalanması için jandarma tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, güvenlik korucularının yardımıyla şüphelinin gidebileceği adreslere nokta operasyonlar düzenlendi. Arazide de arama çalışmalarının sürdüren ekipler, Pulent'in eşini öldürdüğü üzüm bağına 5 kilometre uzaklıkta, yanında av tüfeği, cansız bedenine ulaştı.

İntihar ettiği üzerinde durulan Abdulkadir Pulent'in cenazesi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Son dakika haberi | Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu
Son dakika haberi | Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu
Son dakika haberi | Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu
Son dakika haberi | Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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