Son dakika haberi | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - ZONGULDAK
Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
26.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:54
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nazım Durgut'un (55) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Ormanlı köyü Taş Ocağı mevkisinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metreden şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Durgut'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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Kaynak: AA