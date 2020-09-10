Son dakika haberi | ŞANLIURFA Siverek'te koronavirüs denetimi
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Son dakika haberi | ŞANLIURFA Siverek'te koronavirüs denetimi

Son dakika gelişmesine göre Siverek'te koronavirüs denetimiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs denetimi yapıldı.

Son dakika haberi | ŞANLIURFA Siverek'te koronavirüs denetimi
10.09.2020 15:34 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:39

Siverek'te koronavirüs denetimi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs denetimi yapıldı.

Sabah saatlerinde oluşturulan ekipler. ilçe merkezinde farklı noktalarda denetimler yaptı. Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz de denetimlere katılarak vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralların uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: DHA

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