Son dakika haberi: Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede
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Son dakika haberi: Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede

27.11.2020 08:46 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:00

Son dakika habere göre Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede Dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli adliyede Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede

Dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli adliyede

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapan kişileri yönelik yürüttüğü 3 aylık çalışma sonucunda Şanlıurfa, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bilgilerin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek çeşitli dolandırıcılık yaptığı belirlenin 33 şüpheliden 30'u yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyonla 26 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık ise son anda engellenmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede
Son dakika haberi: Şanlıurfa merkezli dev dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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