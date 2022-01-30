Son dakika haberi: Şanlıurfa'da hasta ziyaretinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da hasta ziyaretinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da hasta ziyaretinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da hastanede hasta ziyaretinde karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hastanede hasta ziyaretinde karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Haliliye Ek Binası'nda tedavi gören yakınlarını görmeye gelen husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek hastane bahçesinde silahla kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, İ.H.Z ve M.K. pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralılar, hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavga nedeniyle bir otomobilde zarar meydana geldi.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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