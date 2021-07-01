Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci olay: Anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci olay: Anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci olay: Anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da 3 yaşındaki bir çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Şanlıurfa'da 3 yaşındaki bir çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesinde Emine Güner, yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gaziantep'te yaşayan Güner'in kızı ve 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen, ölüm haberi üzerine Suruç'a geldi. Suruç Devlet Hastanesine giden aile, cenazeyi alarak defnetmek için cenaze aracını çağırdı. Hastaneye giden Vahit Y.'nin kullandığı araç, Güner'in cenazesini aldığı sırada 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen'i ezdi. Aracın altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuğa hastanede müdahale edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emine Güner'in cenazesi Suruç'ta, Şen'in cenazesi ise Gaziantep'te defnedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor' yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
"Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şener Şen Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da feci olay: Anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 19:06:49. #1.14#

title