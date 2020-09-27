Son dakika haberi... Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

27.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:04
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samet Şevket Açar (16) idaresindeki plakasız motosiklet, Hilallı Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü Açar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Açar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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