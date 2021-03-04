Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da 17 yaşındaki Elif Bereket'e çarparak ölümüne neden olan ve hakkında 9 yıla kadar hapis istenen sürücünün yargılanmasına başlandı.

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki Elif Bereket'e çarparak ölümüne neden olan ve hakkında 9 yıla kadar hapis istenen sürücünün yargılanmasına başlandı.

6. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık A.B. (25) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık ifadesinde, eşinin rahatsız olduğuna ilişkin aldığı haber üzerine yolun sağ şeridinden hızlı gittiğini, maktulü görmesinin hemen ardından kazanın gerçekleştiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

Maktulün avukatı Sema Parmaksız ise davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine yönelik talepte bulundu, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin trafik raporu, olay yeri keşfi ve diğer eksik delillerin de dosyaya eklenmesine karar verip sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karaköprü ilçesinde 26 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Bereket, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedilmişti.

Olay sonrası kaçan sürücü yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş