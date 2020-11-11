Son dakika haberi: SANKO Hastanesi'nden gazetecilere indirim

Son dakika sağlık haberi... - SANKO Hastanesi'nden gazetecilere indirim Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile Sanko Hatanesi arasında indirim protokolü imzalandı.

- SANKO Hastanesi'nden gazetecilere indirim

GAZİANTEP - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile Sanko Hatanesi arasında indirim protokolü imzalandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ile SANKO Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci arasında gazetecilere yüzde 20 indirim protokolü imzaladı. Protokol ile GGC üyeleri hastaneden ayakta ve yatışta yüzde 20 indirimli yararlanacak. Ayrıca üyelerin birinci derece akrabaları da indirimden faydalanabilecek.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay hayırlı olsun temennisinde bulunarak, "Bugün ÖzelSani Konukoğlu Hastanesi ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti arasında Gazeteci arkadaşlarımızı, ailelerini ve birinci derece akrabalarını kapsayacak bir indirim protokolü için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gazeteci arkadaşlarımız mesai kavramı olmayan özveriyle çalışan meslektaşlarımızın bütçesine küçükte olsa bir katkıda bulunmak istedik. Bunun için bugün Sanko Hastanesi ile bir indirim protokolü imzalıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

SANKO Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ise, "Bu zorlu süreçte ülkemizin şehrimizin içinde bulunduğu bu zor şartlarda en iyi şekilde bu hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda basın mensubu arkadaşlarımız bizler gibi mesai kavramı olmadan çalışan arkadaşlarımızdır. Onlara küçükte olsa bir katkıda bulunmak bizim için mutluluk kaynağıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN