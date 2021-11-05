Son dakika haberi... Sanatçı Perihan Savaş'tan Kovid-19 aşısı çağrısı

Sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş, Kovid-19'un çok tehlikeli olduğunu belirterek, herkese "aşı olun" çağrısında bulundu.

32. Ankara Film Festivali'nin Cer Modern'deki açılışına katılan Perihan Savaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Savaş, 32 yıldır, düzeyini ve seviyesini bozmadan devam eden Ankara Film Festivali'nin, daha uzun yıllar sürmesini diledi.

Festival'in desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Savaş, festivalin ilk yıllarında jüri üyeliği yaptığını, o zamandan beri de festivalle bağının kopmadığını anlattı.

Festival'de Aziz Nesin Emek Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlatan Perihan Savaş, "İnsanın emeğinin karşılığını alması güzel, hoş, hele Aziz Nesin Emek Ödülü olunca çok daha farklı benim için." dedi.

Sinema adına yapılan her şeyden çok etkilendiğini dile getiren Savaş, "Bunlar özel geceler, çok seyrek yapıldığı, çok da destek görmediği için mümkün olduğu kadar destek vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

-"Pandemi döneminde çok zorlandık"

Kovid-19 sürecinin sinema sektörüne etkilerinin sorulması üzerine Perihan Savaş, herkese aşı olmaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde çok zorlandık. Biz çalıştık ama her hafta test oluyorduk. Bazı arkadaşlarımız hastalandı, sonra iyi oldular, geldiler. Ben şunu söylemek istiyorum, 'lütfen herkes aşı olsun.' Gerçekten Kovid-19 çok tehlikeli. Yani aşıya karşı insanlar var biliyorum, ama lütfen aşı olsunlar. En azından kendilerini düşünmüyorlarsa karşısındaki insanları ve çocuklarını düşünsünler."

Sanatçı Perihan Savaş, bir başka soruyu yanıtlarken de yeni AKM binasının açılışına, çalıştığı için gidemediğini belirterek, "Binayı görmedim, inşallah gördüğüm zaman bir yorum yaparım." dedi.