Son dakika haberi! SAMSUN MAGANDA GİBİ DAVRANIP, KURS GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ; 'ONA DEĞİL HAVAYA ATEŞ ETTİM' DEDİ

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Son dakika haberi... SAMSUN'un Terme ilçesinde bayram namazı sonrası bir grup magandanın tabanca ile havaya ateş ettiği sırada, muhtarlık seçimlerinde aralarında husumet bulunan Merkez Camisi kurs görevlisi Fatih Akkuş'u (35) maganda gibi davranıp, tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen İsmail Temiz (47),...

SAMSUN'un Terme ilçesinde bayram namazı sonrası bir grup magandanın tabanca ile havaya ateş ettiği sırada, muhtarlık seçimlerinde aralarında husumet bulunan Merkez Camisi kurs görevlisi Fatih Akkuş'u (35) maganda gibi davranıp, tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen İsmail Temiz (47), mahkemece tutuklandı. Temiz'in savcılık ifadesinde, Pişman olacak bir durum yok, ona değil havaya ateş ettim dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram namazı sonrasında Merkez Camisi önünde bir grup maganda tabanca ile havaya ateş ederek bayram kutlaması yapmaya başladı. Grubun içindeki İsmail Temiz, iddiaya göre tabanca ile camiden çıkan Merkez Camisi kursunda görevli hafız Fatih Akkuş'a ateş etti. Akkuş kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Temiz, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Akkuş'un cenazesi, ilçede toprağa verilirken, kaçan şüpheli İsmail Temiz de jandarma ekiplerince, yakalanarak gözaltına alındı.

SEÇİMLERDEN SONRA KENDİ AMCASINI DA BIÇAKLA YARALAMIŞ

Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Temiz'in Akkuş ile arasında 2019 yılı muhtarlık seçimlerinden kalan bir husumet olduğunu ve bu dönemde kendi amcasını da bıçakla yaraladığı belirledi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Temiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAVAYA ATEŞ ETMİŞ

Cezaevine konulan Temiz'in savcılık ifadesinde, Pişman olacak bir durum yok, ben ona değil havaya ateş ettim dediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı