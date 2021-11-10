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Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 emekli öğretmen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 emekli öğretmen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Kumarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Arslan yönetimindeki 55 GU 140 plakalı hafif ticari araç ile İsa Bozyel yönetimindeki 55 AFS 252 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazada sürücü Yaşar Arslan ve araç içinde bulunan Hatice Arslan, Hanife Çakır ve Seviye Seçkin yaralandı. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü İsa Bozyel ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çok sayıda sevk edilen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı İsa Bozyel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 71 yaşında hayatını kaybeden Bozyel'in, emekli öğretmen olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi | Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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