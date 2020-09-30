Son dakika haberi! Samsun'da narkotik köpeği 'Ozon'la uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Samsun'da narkotik köpeği 'Ozon'la uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

30.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:13
Son dakika haberi! Samsun'da narkotik köpeği 'Ozon'la uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da narkotik dedektör köpeği 'Ozon'un kullanıldığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi,18 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'da narkotik dedektör köpeği 'Ozon'un kullanıldığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi,18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Canik, Alaçam, Tekkeköy, Atakum, 19 Mayıs ve İlkadım ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik dedektör köpeği 'Ozon'un da kullanıldığı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 4 kilo 61 gram kubar esrar, 75 gram bonzai, 73 sentetik ilaç, 15 kök kenevir bitkisi, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 10 mermi, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kova uyuşturucu kullanma aparatı, 1 elektronik terazi ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.


Son dakika haberi! Samsun'da narkotik köpeği 'Ozon'la uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Son dakika haberi! Samsun'da narkotik köpeği 'Ozon'la uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mert Fırat Ebru Şallı Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton Mbaye Diagne
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Samsun'da narkotik köpeği 'Ozon'la uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 22:15:44. #1.15#
title