Son dakika haberi! Samsun'da narkotik köpeği 'Ozon'la uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da narkotik dedektör köpeği 'Ozon'un kullanıldığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi,18 şüpheli gözaltına alındı.