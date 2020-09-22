Son dakika haberi... Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü
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Son dakika haberi... Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Samsun'da motosiklet kazası: 1 ölü
22.09.2020 05:44 | Son Güncelleme: 22.09.2020 05:48

Samsun'da motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolunun 52. kilometresi Lengerli mevkisinde saat 02.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Yıldırım (33) idaresindeki 55 JZ 483 plakalı motosiklet bordür taşına çarparak refüje devrildi ve çam ağacına çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Yıldırım, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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