Son dakika haberi! Samsun'da esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Samsun'da esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

26.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:23
Son dakika haberi! Samsun'da esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Samsun'da esrarla yakalanan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da esrarla yakalanan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D., A.Ç. ve M.G.'yi esrarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi! Samsun'da esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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