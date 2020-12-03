Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
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Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)

03.12.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:54
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)

Son dakika haberlerine göre GÖLE ATLAMA ANI KAMERADASamsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracını köprü üzerinde bırakan Ayşegül K.'nın (48) Altınkaya Baraj Gölü'ne atladığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine anbean yansıdı.

GÖLE ATLAMA ANI KAMERADA

Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracını köprü üzerinde bırakan Ayşegül K.'nın (48) Altınkaya Baraj Gölü'ne atladığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine anbean yansıdı. Görüntüde, araçtan inen kadının, köprünün demir korkuluklarını aşıp, kendisini suya bıraktığı görülüyor.Öte yandan bölgede Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında, henüz kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı.

Hakan AKGÜN/BAFRA (Samsun), -


Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)
Son dakika haberi | Samsun'da baraj gölüne atlayan kadın aranıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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