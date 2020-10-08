Son dakika haberi... Samsun'da 2020 yılının ilk 8 ayında 4 bin 988 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Samsun'da 2020 yılının ilk 8 ayında 10 bin 73 kişi doğarken, 4 bin 988 kişi de hayatını kaybetti.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Samsun'da 2020 yılının ilk 8 ayında 10 bin 73 kişi doğarken, 4 bin 988 kişi de hayatını kaybetti.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü istatistiklerine göre 2019 yılında Samsun'da 16 bin 221 kişi dünyaya gözünü açarken, 10 bin 933 kişi de vefat etti. 2020 yılının ilk 8 ayında ise doğum sayısı 10 bin 73 kişi olarak kayda geçerken, 4 bin 988 kişi de hayatını kaybetti. 2020 yılında en çok vefat görülen ilçe 1771 kişi ile İlkadım oldu.

2019 yılında Samsun'da 8 bin 425 kişi evlenirken, 2020 yılının ilk 8 ayında ise 5 bin 238 kişi yuva kurdu. İlçe bazında en çok 1130 kişi ile İlkadım ilçesi nüfusuna kayıtlı kişi evlenirken, ikinci sırada 741 kişi ile Atakum, üçüncü sırada 601 kişi ile de Bafra yer aldı. En az dünya evine girilen ilçe ise 48 kişi ile Yakakent ilçesi oldu.

En çok Ömer Asaf ve Zeynep isimleri tercih edildi

Samsun'da 2019 yılında doğan bebeklere en çok verilen erkek isimler arasında ilk sırada 148 kişiyle Ömer Asaf, ikinci sırada 101 kişiyle Eymen, üçüncü sırada 89 kişiyle Alparslan, dördüncü sırada 84 kişiyle Kerem, beşinci sırada ise 81 kişiyle Miraç yer aldı. Kız bebeklerde ise 157 kişiyle Zeynep, 121 kişiyle Defne, 112 kişiyle Asel, 107 kişiyle Zümra, 98 kişiyle de Hiranur en çok tercih edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı