Sakarya'da "Eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri alarma geçirdi
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Sakarya'da "Eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri alarma geçirdi

Sakarya'da 'Eğitim uçağı düştü ihbarı' ekipleri alarma geçirdi
Haberler.com - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından bir eğitimin uçağının düştüğü iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkisinde bir uçağın düştüğünü iddia eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

DRONE İLE ARAMA YAPTILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, drone ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

KÜÇÜK BİR ÇOCUK GÖRMÜŞ

Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

UÇAKLAR HANGARDAYMIŞ

Yapılan soruşturmada bölgede bulunan eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler ihbar doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürdü.

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